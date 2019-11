Kolumne Die Woche im Rathaus : Zuviel der Ehre für Porsche und Co.?

Zuviel der Ehre für Porsche und Co.?

Meinung Düsseldorf Die Prüfung von rund 100 Straßen darauf, ob und wie tief ihre Namensgeber in faschistische, militaristische oder koloniale Taten und Ideen verstrickt waren, wird diese Woche abgeschlossen. Eigentlich sollte man so etwas öfter machen, meint Redakteurin Stefani Geilhausen.

Im ganzen Land ist niemand auf die Idee gekommen, nach Wilhelm Suter eine Straße zu benennen. Der Lehrer, der als „Düsseldorfer Wanderbaas“ begeisterter Anhänger der „kommenden totalen Jugend“ und deren Führer war und als Rentner für jene Lehrer einsprang, die an der Front unabkömmlich waren, hatte 1945 vergeblich beteuert, zum Parteieintritt 1933 gezwungen gewesen zu sein. Die städtische Schulverwaltung wollte ihm trotzdem nicht mehr zum Geburtstag gratulieren.

Wahrscheinlich ist, dass sich ohnehin kaum jemand dafür interessiert hat, nach wem der Waldweg benannt wurde. Und mal ehrlich, wenn Sie in Wersten schon mal über die Boschstraße gefahren sind, haben Sie da nicht eher an Ihren Kühlschrank oder die Bohrmaschine gedacht? Und nicht an Carl, den Neffen vom Elektro-Robert, der den Nobelpreis für Chemie bekam und als Vorstandschef der IG Farben zum Wehrwirtschaftsführer wurde?