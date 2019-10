Integration in Düsseldorf : „Hispi“ will Unternehmen gewinnen

Die „Sprachschule“ für Zugewanderte benötigt Hilfe bei der Integrationsarbeit.

„Hispi“, das steht für Hilfe bei der sprachlichen Integration und richtet sich an Migranten, Flüchtlinge und alle Zugewanderten, die in Deutschland leben wollen. Seit 2015 bietet das Projekt, initiiert von Karin Jungjohann und Barbara Gladysch, täglich elf Deutschkurse auf unterschiedlichem Niveau an, dazu kommen Alphabetisierungskurse, Bewerbungstrainings und noch viel mehr Angebote, die Integration vorantreiben. Als Teil seiner Integrations-Arbeit unterstützt das „Hispi“ auch Auszubildende. All das kostenlos, nur möglich durch das Engagement der über 60 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr hat „Hispi“ mit einer Etage in einem Stiftungshaus an der Graf-Adolf-Straße 22 nach vielen Provisorien auf 340 Quadratmetern endlich einen festen Standort gefunden.