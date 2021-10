Nach Mäusebefall : Warum Traditionsbäcker Hinkel am Mittwoch wieder öffnen darf

Josef Hinkel war am Montag wenig amüsiert über die Schließung seiner Bäckereien. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Mäuse sind in Düsseldorfs Innenstadt leider normal. Viele Betriebe plagen sich mit ihnen herum – am Montag hatten zwei Mäuse die Backstube von Josef Hinkel lahmgelegt. Schon am Mittwoch darf der Bäcker wieder öffnen.