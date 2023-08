Gastronomie in Düsseldorf Himmel & Ähd stolpert in die Insolvenz

Düsseldorf · Das Geschäft in der beliebten Gaststätte an der Nordstraße soll aber weiterlaufen, der Betreiber strebt eine Sanierung an. Auch der Insolvenzverwalter ist zuversichtlich, dass der Fortbestand gelingen kann. Was die Hintergründe sind.

24.08.2023, 13:31 Uhr

Auch am Montag war das Himmel & Ähd an der Nordstraße 53 weiterhin geöffnet – und daran soll sich bis auf Weiteres auch nichts ändern. Foto: Marc Ingel

Von Julia Brabeck und Marc Ingel

Die Nordstraße ist für die Gastronomie aktuell kein gutes Pflaster. Der beliebte Franzose Les Halles St. Honoré hat Mitte August Düsseldorf für immer den Rücken gekehrt. Auf die Zweigstelle des Schweine Janes müssen Gäste weiterhin verzichten, auch nach Abschluss der Bauarbeiten an der Haltestelle Dreieck hängt in dem geschlossenen Lokal ein Schild im Fenster, auf dem steht: „Aufgrund von Straßenbauarbeiten vorübergehend geschlossen!“