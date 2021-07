Hochwasser in Düsseldorf : Viele wollen den Betroffenen in der Ostparksiedlung helfen

Durch das Hochwasser wurden viele Gerresheimer vorübergehend heimatlos. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Spontan haben viele Menschen nach dem Hochwasser in der Ostparksiedlung ihre Hilfe angeboten. Einige würden ihre Couch zur Verfügung stellen, andere gleich eine ganze Wohnung.

Von Marc Ingel

Jedes schlimme Ereignis hat oftmals auch seine gute Seiten. Im Fall des Hochwassers in der Ostparksiedlung ist das sicherlich die enorme Hilfsbereitschaft, die vor allem in der unmittelbaren Nachbarschaft aufkam, nachdem die Folgen für die Betroffenen die Runde machten. Auf Facebook boten sich zahlreiche Menschen an, den vorübergehend Heimatlosen, die nicht bei Freunden oder Familie Unterschlupf finden, eine Schlafgelegenheit zur Verfügung zu stellen.

Bea Blum zum Beispiel entschied sich spontan, sowohl ihre Dusche als auch eine trockene Couch anzubieten. „Ist zwar nicht viel, aber wenn jemand Bedarf hat...“, sagt sie. „Ich möchte einfach nur helfen, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Ich hoffe, dass das noch mehr Leute machen“, fügt sie hinzu.

Norbert Riesenbürger schreibt in der Gerresheim-Facebook-Gruppe: „Wer eine Unterkunft für ein paar Tage benötigt: Biete zwei bis vier Schlafplätze an.“ Der Gerresheimer würde sein Schlafzimmer mit Doppelbett und Zugang zu Bad und Küche offerieren, „da könnten man notfalls auch noch zwei Luftmatratzen reinlegen. Also auch eine Familie mit Kindern wäre daher willkommen“. Dass er selbstständig und den ganzen Tag außer Haus ist, sei dabei für ihn kein Hindernisgrund: „Ich habe auch keine Problem damit, den Leuten meinen Schlüssel auszuhändigen, notfalls schlafe ich halt ein paar Tage im Betrieb.“ Der finanzielle Schaden sei für die Menschen jetzt schon groß genug, „da ist Misstrauen fehl am Platz“. Womöglich seien auch gerade ältere Menschen betroffen, die vor Ort keine Angehörigen haben und jetzt hilflos sind. Er kenne die Situation aus Thailand, wo es in der Regenzeit ständig Überschwemmungen und entsprechende Notfälle gebe, „das kommt bei uns hier natürlich nur selten in dieser Form vor, entsprechend sollte man auch sofort helfen“, sagt Riesenbürger.