Vergewaltigung in Düsseldorf : „Hilfsbereite“ Frau war Komplizin der Täter

Vergewaltigung in Düsseldorf

Die Kriminalpolizei suchte am Samstagmorgen im Hofgarten nach Spuren der Täter. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf In der Nacht zu Pfingstsamstag wurde eine Frau im Düsseldorfer Hofgarten vergewaltigt. Jetzt gibt es weitere Aussagen des Opfers.

Es gibt eine schockierende Schlussfolgerung der Polizei nach der zweiten Vernehmung des Vergewaltigungsopfers vom Hofgarten. Offenbar war die junge Frau, die mit dem späteren Opfer in den Park ging, eine Komplizin der Täter. Sie habe mit den Männern gleich nach dem Betreten des Hofgartens eine Unterhaltung begonnen, so ein Polizeisprecher. „Wir gehen davon aus, dass sich diese Personen kannten.“

Die Tat geschah in der Nacht zum Pfingstsamstag. Die 51-Jährige aus Wuppertal war auf der Bolkerstraße in einer Disko, als ihr plötzlich schlecht wurde. Unklar ist, ob dies aufgrund des reichlichen Alkoholkonsums der Frau der Fall war oder vielleicht K.o.-Tropfen im Spiel waren. Letzteres ist nicht mehr aufzuklären, die Polizei sieht dafür bislang keine Anzeichen. Die Frau ging auf die Straße und machte sich auf die Suche nach einer öffentlichen Toilette, als sie von der unbekannten Mittäterin angesprochen wurde. Sie bot der 51-Jährigen Hilfe an.