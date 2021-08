Soziales in Düsseldorf : Hier finden Betroffene des Hochwassers Hilfe

Soziales in Düsseldorf

Das Hochwasser Mitte Juli hat viele Menschen in Düsseldorf erschüttert. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Schon mehr als 50.000 Euro wurden für die Hochwasseropfer an Netz gegen Armut und Bürgerstiftung Gerricus gespendet. Wer nicht mehr weiter weiß, findet bei folgenden Anlaufstellen Unterstützung.

Für die vom Hochwasser Betroffenen in Gerresheim, Vennhausen und Grafenberg wurden bislang Soforthilfen in Höhe von mehr als 50.000 Euro an die Bürgerstiftung Gerricus und das Netz gegen Armut geleistet – unter anderem wurden davon Waschmaschinen angeschafft, Lebensmittelgutscheine verteilt, zum Mittagstisch eingeladen sowie 1000 Tüten mit „Nervennahrung“ und Hygieneprodukten ausgegeben.