Vereinsgründung : Wo das Tier im Notfall Hilfe bekommt

Düsseldorf Düsseldorferin will Verein gründen, deren Mitglieder sich im Notfall gegenseitig um ihre Tiere kümmern.

Gerda Bernhardis ist 73 Jahre alt und lebt in Gerresheim, sie teilt sich ihre Wohnung mit vier Meerschweinchen. „Ich habe Sorge, was mit den Tieren geschieht, sollte mir irgendwann mal etwas passieren“, gibt die Rentnerin zu.

Gerda Bernhardis weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein Tier als Bezug für alleinstehende, vor allem ältere Menschen sein kann: Ihre Verwandten wohnen nicht in Düsseldorf, der Kontakt ist unregelmäßig. „Meine Meerschweinchen sind für mich so etwas wie Sozialpartner, aber gleichzeitig helfen sie mir auch, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen“, berichtet Bernhardis, die gelegentlich eines der kleinen Nagetiere an einer speziellen Leine zum Spaziergang durch die Nachbarschaft führt.