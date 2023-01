Dutzende Kadaver treiben in der Itter in Benrath Klärschlamm tötet Fische in der Itter

Ein Unfall am Dienstagabend an einem Kläwerk in Solingen-Ohlings, bei dem rund 3000 Kubikmeter Klärschlamm ausgetreten waren, hat in der Itter hunderte Fische verenden lassen. Dabei waren auch Tiere mit einer Größe von mehr als 20 Zentimetern. Grund des Vorfalls: Ein sogenannter Faulbehälter war gebrochen. „Das Material hat plötzlich versagt“, erklärt Engin Alparslan. Der Direktor des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW) berichtet von vollgelaufenen Kellern, „auch im Betriebsgebäude stand einen Meter hoch der Schlamm.“ Der BRW, der für die Itter von der Quelle in Solingen-Gräfrath bis zu ihrer Mündung in Benrath in den Rhein zuständig ist, betreibt auch das Klärwerk an der Solinger Grenzstraße. Es liegt direkt an der Stadtgrenze zu Hilden und Haan.