Düsseldorf : Hilden freut sich auf die Jazztage

Tap-Tänzerin Oia Neises tritt mit dem Martin-Sasse-Trio beim Jazz im Park auf dem Gelände von Haus Horst auf. Foto: Hildener Jazztage

Düsseldorf Vom 29. Mai bis 3. Juni treten an 18 Locations Musiker aller Richtungen der internationalen Szene auf - von der WDR-Bigband bis zu Audrey Martells.

Von Christoph Schmidt

Seit 22 Jahren stellt Peter Baumgärtner (zusammen mit Uwe Muth) die Hildener Jazztage auf die Beine, eine große Leistung angesichts von so viel Konkurrenz in der Nachbarschaft. Das fand auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (ein großer Jazzfan) und lud im September 2017 Peter Baumgärtner und seine Frau Claudia zu einem Wandelkonzert ins Schloss Bellevue nach Berlin ein. "Ich habe nie herausgefunden, wem ich diesen wunderbaren Abend zu verdanken habe", erzählt der künstlerische Leiter der Hildener Jazztage. Auch diese versprechen den Besuchern wunderbare Abende - und das gleich 18 Mal.

Top-Act ist die International Jazznight am Samstag, 2. Juni, ab 20 Uhr in der Stadthalle Hilden. Da sieht auch der WDR so und überträgt das Konzert der WDR-Bigband unter Leitung des kolumbianischen Pianisten, Komponisten und Arrangeurs Juan Andrés Ospina gemeinsam mit der Vokalistin Magda Giannikou live im WDR-3-Radio. Band und Sängerin stehen dabei mitten im Saal. Das wird ein besonderes, intensives Musikerlebnis, ist sich Peter Baumgärtner sicher. Fans sollten sich frühzeitig Karten sichern.

Info Die Eintrittspreise sind unverändert Sonderkonzert Pablo Held Trio am 29. Mai, um 20 Uhr im Kunstraum Gewerbepark Süd: 20 Euro International Jazznight am 2. Juni in der Stadthalle: 30 Euro Festivalpass 45 Euro Button (außer Sonderkonzert und Jazznight): 20 Euro Vorverkauf Derpart Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73. Programm www.hildener-jazztage.de

Als zweiter Act des Abends grooven ab 21.15 Uhr Hammond-Organist Larry Goldings, Gitarrist Peter Bernstein und Schlagzeuger Bill Stewart. Der Drummer ist der Künstler, auf den sich Peter Stuhlträger (ebenfalls Schlagzeuger) in diesem Jahr besonders freut. "Bill Stewart ist ein ganz Großer", schwärmt er: "Unglaublich ästhetisch, einfach großartig."

Absagen musste Mathias Haus, der mit seiner Formation HAUS am Mittwoch, 30. Mai, um 21.30 Uhr im Strangmeier-Saal an der Gerresheimer Straße 20 auftreten sollte. Der Vibraphonist und Kompositeur hat sich an der Schulter verletzt. Mit Matthias Strucken und seiner Band Milt Jackson Project hat Baumgärtner Ersatz gefunden. Strucken legt den Schwerpunkt auf die Musik, die Milt Jackson in den 70ern bis 90ern mit Künstlern wie Oscar Peterson, Monty Alexander oder Ray Brown gespielt hat: soulige, bluesige und zum Teil funkige Stücke mit viel Raum für Improvisationen. Er wird von Martin Sasse (Piano), Matthias Nowak (Kontrabass) und Leif Battermann (Drums) begleitet. Die Friedenskirche begeht ihr 50-jähriges Bestehen - und wird deshalb auch zum Spielort für die Jazztage. Mit Shatabdi (Saxofonist Johannes Lemke) und dem deutsch-indischen Pianisten Jarry Singla hat Peter Baumgärtner ein Duo gefunden, das mit seinen berührenden Klängen die Zuhörer an einem Ort der Stille verzaubern wird (Donnerstag, 31. Mai, 18.45 Uhr, Molzhausweg 2).

Seit zehn Jahren lädt die Capio Klinik die Musiker in ihren Park an der Hagelkreuzstraße 37 ein. Am Sonntag, 3. Juni, tritt dort um 14 Uhr das Quartett "Forsonics" um den bekannten Schlagzeuger Andy Gillmann auf. Gegen 15.30 Uhr erweckt die niederländische Sängerin Fay Claassen mit ihrer berührenden Stimme Popsongs, Eigenkompositionen und Standards zum Leben. Audrey Martells hat Lieder für George Benson und Randy Crawford geschrieben und für Celine Diaon, Mary J. Blige und Joan Osborne Back-up Vocals gesungen. Am 3. Juni, 17 Uhr, können die Hildener diese kraftvolle und bezaubernde Künstlerin als Solistin in Europa erleben. Die Fachpresse nennt sie in einem Atemzug mit Tina Turner.

(cis)