Hilarius-Gilges-Platz in der Altstadt : Eine von zwei afrodeutschen Straßen ist in Düsseldorf

Am 23. Dezember 2003 enthüllte der damalige OB Joachim Erwin das Straßenschild in der Altstadt. RP-Foto: Bauer Foto: Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Den Hilarius-Gilges-Platz in der Altstadt gibt es bereits seit dem Jahr 2003. Außerdem benannte bis jetzt nur Berlin mit dem May-Ayim-Ufer eine Straße nach einer schwarzen deutschen Persönlichkeit.

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

In Deutschland gibt es nur zwei Straßen oder Plätze, die nach Afrodeutschen – also nach schwarzen Deutschen – benannt sind. Wie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland sagt, ist der Hilarius-Gilges-Platz in der Altstadt einer davon. Außerdem gibt es noch das May-Ayim-Ufer in Berlin. Hilarius Gilges war eines der ersten Mordopfer der Nationalsozialisten in Düsseldorf.

Nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern bereits in den 1920er-Jahren hätten Schwarze in Deutschland nicht nur fest am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, sondern dieses auch mitgestaltet und Einfluss gehabt. „Das wissen nicht alle“, sagt Tahir Della, Vertreter der Initiative. Er würde sich wünschen, dass mehr Kommunen Straßen oder Orte in ihrer Stadt nach Afrodeutschen benennen, wie es die Landeshauptstadt als Vorreiter schon im Jahr 2003 machte. Der Freundeskreis Heinrich Heine Düsseldorf, vertreten durch seinen Vorsitzenden Karl-Heinz Theisen, hatte dem damaligen Oberbürgermeister Joachim Erwin den Vorschlag gemacht, einen Platz in der Altstadt zur Erinnerung an Hilarius Gilges nach diesem zu benennen. Theisens Antrag wurde über das Amt für Verkehrsmanagement an die zuständige Bezirksvertretung weitergeleitet. Die Mitglieder der BV 1 (Altstadt, Derendorf, Golzheim, Karlstadt, Pempelfort, Stadtmitte) nahmen in einer öffentlichen Sitzung den Vorschlag einstimmig an. Am 23. Dezember 2003 enthüllte OB Erwin feierlich das Schild mit dem Schriftzug „Hilarius-Gilges-Platz“.