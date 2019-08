Hightech-Matratze : Frühchen Lotta fühlt sich auch im Brutkasten geborgen

Düsseldorf Eine Hightech-Matratze auf der Kinderintensivstation der Düsseldorfer Uniklinik simuliert Herzschlag und Atmung der Eltern. So können sich Frühchen wie Lotta selbst im Inkubator sicher und geborgen fühlen und sich auch körperlich besser entwickeln.

Für Lotta fühlt es sich gerade an, als ob sie auf der Brust oder dem Bauch von Mutter Jessica liegt. Sie spürt und hört die Atmung und die Herzschläge ihrer Mutter und fühlt sich sicher und geborgen. Tatsächlich aber steht Mutter Jessica neben ihr, sind Mutter und Tochter getrennt durch einen Brutkasten. Nur ihre Hand kann Mutter Jessica für einen kurzen Moment durch die Öffnung strecken und ihrer Tochter sanft über den Kopf streicheln. Denn Lotta kam wie Zwillingsschwester Emma viel zu früh auf die Welt. Anfang Juli wurden die Mädchen drei Monate vor errechnetem Geburtstermin im Kreißsaal der Uniklinik entbunden, mit einem Gewicht von gerade einmal 800 Gramm. Seitdem müssen sie in Brutkästen liegen, um außerhalb des Mutterleibes überleben zu können.

An der Kinderklinik ist man spezialisiert auf die Behandlung von Frühchen wie Lotta und Emma und mit der Frauenklinik als Perinatalzentrum Level 1 zertifiziert, was die höchste Qualitätsstufe in der Versorgung bedeutet. Um die Betreuung der noch nicht voll entwickelten Babys zu verbessern, kommt dort nun eine neue Technik zum Einsatz: die bionische Hightech-Gelmatratze des Stuttgarter Start-ups Babybe, das für seine Erfindung mit dem „Innovationspreis Mittelstand 2018“ ausgezeichnet wurde und das Projekt mit der Techniker Krankenkasse auf den Weg gebracht hat. Das Besondere: In der künstlichen und abgeschotteten Welt des Inkubators kann einem Frühchen so das Gefühl von Körpernähe und elterlicher Geborgenheit vermittelt werden, was für die körperliche und geistige Entwicklung des Neugeborenen elementar ist.