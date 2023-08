Landesregierung in Düsseldorf Hier tagen Hendrik Wüst und die NRW-Ministerriege

Das Landeshaus, in dem die Staatskanzlei sitzt, wird seit 2020 nach und nach saniert. 2024 sollen die Arbeiten beendet sein. In Düsseldorf arbeiten rund 540 Beschäftigte in der Staatskanzlei. Nimmt man die Kolleginnen und Kollegen aus den Landesvertretungen in Berlin und Brüssel sowie aus dem Israelbüro in Tel Aviv dazu, sind es rund 630 Beschäftigte.