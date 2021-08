Seit Monaten wird die Zufahrt am Mannesmannufer in Düsseldorf an den Wochenenden gesperrt, um die Poser-Szene, Parkplatzsuchende und Touristen von dort fernzuhalten. Jetzt wurde dort eine Schranke installiert. Hier schließt sie sich am Mittwoch (25.8.2021) zum ersten Mal.