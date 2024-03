Kar- und Ostertage in Düsseldorf Wo man in Düsseldorf den Kreuzweg gehen kann

Für Familien Ein ökumenischer Kreuzweg für Familien beginnt um 10 Uhr auf der Wiese an der Herz Jesu Kirche, Urdenbacher Allee 111. Der Weg dauert etwa eine Stunde und endet mit einer Kreuzesanbetung vor dem evangelischen Gemeindehaus, Angerstraße 77. In Wittlaer treffen sich Familien um 10 Uhr an der Pfarrkirche St. Remigius, Pastoratsweg 23. Von dort aus gehen die Teilnehmenden den Rhein entlang nach St. Suitbertus in Kaiserswerth. Weitere Familienkreuzwege starten um 11 Uhr in St. Gertrud am Gertrudisplatz in Eller, in St. Bonifatius, Max-Brandts-Straße 1, in Bilk, in Schmerzreiche Mutter, In der Hött 26, in Flehe, in St. Antonius an der Luegallee in Oberkassel, im Pfarrgarten an der Barbarastraße in Derendorf, in St. Antonius am Fürstenplatz in Friedrichstadt, in St. Josef am Josefsplatz in Oberbilk, in St. Matthäus, René-Schickele-Straße 6, in Garath. Um 10 Uhr gibt es zudem ein Angebot für Kinder mit ihren Familien in St. Josef, Rather Kirchplatz 12, in Rath.