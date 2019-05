Hotels in Düsseldorf : Hier entstehen Düsseldorfs neue Hotels

Düsseldorf Ein Blick auf die Karte zeigt: Viele neue Hotels entstehen in zentrumsnahen Stadtteilen, einige am Flughafen. Im Süden passiert in diesem Bereich nichts. Einige Anbieter eröffnen gleich mehrere neue Häuser in Düsseldorf.

Die große Zahl neu geplanter Hotels in der Landeshauptstadt sorgt immer wieder für Aufregung. Von bis zu 40 ist die Rede, für rund 25 davon gibt es schon konkrete Planungen. Die Bürger fragen sich, ob so viele neue Hotelbetten notwendig sind – Investoren antworten aber mit einem klaren Ja. „Sie investieren hier, weil sie das Potenzial in Düsseldorf noch sehen“, sagt Experte Thorsten Faasch, Director National Hotel Services beim Unternehmen BNP Paribas Real Estate. Mittel- bis langfristig könne der boomende Hotelmarkt die geplanten Neubauten aufnehmen, durch die die Zahl der angebotenen Betten um rund 50 Prozent steigen wird. Er weist aber darauf hin, dass die Stadt dann gefragt ist, wenn es darum geht, noch mehr Reisende anzulocken: „Um die aktuelle Auslastung zu halten, wären zusätzlich gut eine Million Übernachtungen in den kommenden Jahren nötig.“

Als ein Ansatzpunkt gilt dabei immer wieder die Errichtung einer neuen modernen Opernhauses mit großer Strahlkraft – oder einer Dauerspielstätte etwa für Musicals. „Was in Hamburg mit der Elbphilharmonie passiert ist, ist in dieser Hinsicht ein Highlight“, sagt Faasch. Parallel arbeitet die Stadt aber daran, auch mehr Geschäftsreisende in die Stadt zu bringen.

Ein Blick auf die Verteilung der Hotels über das Stadtgebiet zeigt, dass die meisten Entwicklungen in eher zentrumsnahen Stadtteilen geplant sind und sich insgesamt gut um den Stadtkern verteilen. Das deckt sich mit Faaschs These, dass die genaue Lage eines Hotels – ob in Oberbilk oder Flingern – gerade für viele internationale Reisende keinen Unterschied mache. „Vorteilhaft ist aber natürlich eine gute Anbindung.“ Zudem könne natürlich die Nähe zu dem konkreten Ziel eine Rolle spielen, also beispielsweise zur Messe oder zu den Unternehmenszentralen der Gesprächspartner.Zusätzliche Chancen hätten Hotels auch, wenn sie sich durch ein besonderes Design oder Image als Marke positioniert hätten – als Beispiel nennt er das 25 Hours in Pempelfort, das unter anderem auch Standorte in Paris und Zürich hat und jedem Haus eine besondere Optik verpasst.

Die nördlichsten der aktuell bekannten Hotel-Entwicklungen befinden sich wenig überraschend im Umfeld des Flughafens. Die größte von ihnen ist ein Holiday Inn Express mit 324 Zimmern, das auf einem rund 5600 Quadratmeter großen Areal an der Wanheimer Straße entsteht und im kommenden Jahr fertig sein soll. Ebenfalls an der Wanheimer Straße wird die Gruppe H-Hotels ein so genanntes „Doublebrand“ aus einem H2- (237 Zimmer) und einem H4-Hotel (264 Zimmer) unter einem gemeinsamen Dach errichten, beide sollen 2024 eröffnen können. Die H4-Hotels sind Vier- und Vier-Sterne-Superior-Häuser, die H2-Hotels sind im allgemeinen günstiger und bieten häufig auch Mehrbettzimmer an.

Die Gruppe hat die Landeshauptstadt ohnehin im Fokus: Sie plant außerdem auch ein H2 an der Toulouser Allee und ein weiteres an der Emanuel-Leutze-Straße am Seestern – letzteres mit unter anderem 67 Vier-Bett-Zimmern. Das fällt vor allem auf, weil es bislang kein einziges H-Hotel hier gab, während die Marke in ganz Deutschland vielerorts vertreten ist – von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen.

Ebenso überzeugt von Düsseldorf als Hotel-Standort ist offenbar das Unternehmen Novum Hospitality, das drei Häuser seiner Marke The Niu in unterschiedlichen Stadtteilen plant. Eines von ihnen entsteht an der Moskauer Straße in Oberbilk, eines am Vogelsanger Weg in Mörsenbroich und ein drittes an der Heyestraße in Gerresheim – dem Vernehmen nach soll ein vierter Standort ebenfalls schon in Planung sein. The Niu wirbt mit einem innovativen Hotelkonzept, jeder Standort hat ein eigenes, besonderes Design. So wird der Oberbilker Standort, der 2021 fertig sein soll, den Beinamen TAB (Tokio, Art und Beer) tragen – in Anlehnung an die japanische Community der Stadt, die aktive Kunst-Szene und natürlich Altbier. Dem soll mit entsprechenden Zimmerkonzepten Rechnung getragen werden. Ebenfalls zu Novum Hospitality wird ein Hotelkomplex in Heerdt gehören, in dem ein Holiday Inn Express und ein Staybridge-Suite-Hotel (voll eingerichtete Zimmer mit Kochmöglichkeiten) eröffnen werden.