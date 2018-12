HHU in Düsseldorf : Legionellen in mehreren Uni-Gebäuden

Das Gebäude der Universitätsbibliothek. Foto: dpa, mjh hpl

Düsseldorf An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf wurden bei einer Kontrolle des Trinkwassers Legionellen nachgewiesen. Betroffen sind Labore der Fakultäten Medizin und Psychologie in Gebäude 23.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die betreffenden Mitarbeiter seien laut Sprecher Achim Zolke bereits informiert. Für Studenten und sonstige Bedienstete bestehe keine Gefahr, da der Legionellenfund nur das Warmwasser betreffe.

Die öffentlichen Bereiche des Gebäudes verfügen jedoch nur über Kaltwasseranschlüsse. Ursache ist laut Universität das Alter der Warmwasseranlage, weshalb die erforderlichen Temperaturen für eine Desinfektion nicht mehr erreicht werden.

In den nächsten Monaten soll die Anlage ausgetauscht werden.

(dans)