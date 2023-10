Kaum Professorinnen an der HHU Werden Frauen an der Uni Düsseldorf ausgebremst?

Als Anja Steinbeck vor gut neun Jahren die erste Frau an der Spitze der Heinrich-Heine-Universität (HHU) wurde, sorgte die Personalie für Aufsehen – und Hoffnung auf einen geschlechtergerechten Kulturwandel in der Männerhochburg Universität. Neun Jahre später fällt eine Bilanz allerdings ernüchternd aus. Wissenschaftliche Karriere machen an der HHU weiterhin vor allem Männer. Das zeigt eine neue Studie sehr deutlich.