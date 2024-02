Aus für Kult-Kiosk an der HHU Düsseldorfer Uni-Shop schließt nach 43 Jahren

Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen, doch beruflich wolle er nun neue Wege gehen. Nach dem Uni-Shop gehe es für ihn in Neuss weiter, nämlich in einer Firma für Arbeitsbekleidung. „Nach 28 Jahren muss ich mal hier raus und etwas Anderes machen“, erklärt Mittelstädt seine Entscheidung. „Ich werde all meine Kunden vermissen, aber ich sehe sie ja in der Altstadt irgendwo; dann trinke ich mit ihnen ein Bier.“