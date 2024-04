Uni Düsseldorf prüft 11.000 Bände So viele Bücher könnten mit Arsen verseucht sein

Düsseldorf · 15.000 Bände in der Bibliothek der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf standen unter Verdacht, mit Arsen verseucht zu sein. Jetzt wird jedes einzelne Buch überprüft. Am Donnerstag nannte die Uni erste Zahlen.

03.04.2024 , 16:48 Uhr

Die möglicherweise betroffenen Bücher werden einzelnen überprüft. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Nicht nur Künstler wie Monet und van Gogh setzten auf die Leuchtkraft dieses Farbtons, auch in der Buchherstellung des 19. Jahrhunderts war das Giftgrün populär: Doch weil das sogenannte „Schweinfurter Grün" gesundheitsschädliches Arsen enthält, musste die Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf nun Tausende Bücher einzeln prüfen. Jetzt wurden erste Ergebnisse der Untersuchung bekannt gegeben. Einer ersten Schätzung zufolge waren rund 15.000 Bände zu sichten, tatsächlich waren es schließlich 11.048. Von diesen in Augenschein genommenen Bänden wurden 944 „grüne" Bücher und Zeitschriftenbänden aus den frei zugänglichen Bereichen entfernt und in ein Depot gebracht. Das ist ein Anteil von weniger als neun Prozent. Im Katalog der ULB sind die entfernten Bände als „temporär nicht nutzbar" gekennzeichnet. Wenn eine digitale Version in der Bibliothek vorhanden ist, können Nutzer direkt darauf zugreifen. Digitalisierte Bände anderer Bibliotheken wurden für die separierten Titel ermittelt, sodass nach und nach rund zwei Drittel digital zugänglich gemacht werden können. Wie viele der 944 Verdachtsfälle nun tatsächlich eine Arsenbelastung aufweisen, lässt sich erst nach einer Testung beziffern. Zu den verschiedenen Testverfahren und deren Ergebnissen bereiten mehrere Bibliotheken Veröffentlichungen vor. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse, eigener Erfahrungswerte und weiterer wissenschaftlicher Publikationen wird später ein geeignetes Verfahren für die weitere Behandlung der betroffenen Bände gewählt. Im Magazin aufgestellte Bücher werden weiterhin bei Bedarf überprüft. Die Bibliothek der HHU verfügt über eine eigene Restaurierungswerkstatt und damit über die Expertise, derartige Testungen in Einzelfällen durchführen zu können. Bücher ohne Arsennachweis können nach den Tests wieder genutzt werden. Ob und wie belastete Bestände wieder nutzbar gemacht werden und welche Schutzvorkehrungen dafür gelten, wird derzeit erarbeitet.

