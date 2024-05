Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf Forschungsbau für Pflanzenforschung soll noch dieses Jahr fertig werden

Vor gut zwei Jahren war an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) der Grundstein für einen bedeutenden Forschungsbau gelegt worden: Nun ist das Neubauprojekt auf der Zielgeraden: Noch in diesem Jahr soll nach Angaben der HHU das Zentrum für Pflanzenforschung („Plant Environmental Adaptation Center“, kurz PEAC) fertiggestellt werden – trotz der anhaltenden schwierigen Bedingungen in der Baubranche.