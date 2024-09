Heinrich-Heine-Gastprofessorin in Düsseldorf Charlotte Knobloch wird Nachfolgerin von Campino

Im Rahmen der Gastprofessur wird Charlotte Knobloch zweimal im größten Hörsaal der Düsseldorfer Universität sprechen. Dabei werde sie Einblicke in die von ihr in besonderem Maße geförderte Erinnerungskultur, die Bedeutung von Toleranz und das jüdische Leben in Deutschland geben. Das teilte die Universität an diesem Freitag mit. „Im Mittelpunkt ihrer Beiträge stehen jedoch die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland und der signifikant erstarkende Antisemitismus“, heißt es dort weiter.