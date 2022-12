Stadtteilarbeit in Düsseldorf Wie die Heyestraße wieder an Attraktivität gewinnen soll

Die Heyestraße hat schon bessere Tage erlebt, so viel steht fest. Es gibt Leerstände, Traditionsbetriebe wie Mulder haben aufgegeben, bei den Cafés und Restaurants ist weniger Geld in der Kasse. Mit dem Zentrenmanagement Heyestraße-Süd sollte gegengesteuert werden, die Stadt hat das Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen mit der Durchführung beauftragt. In der Bezirksvertretung 7 haben Angelina Sobotta und Claudia Bargmann nach einem Jahr jetzt Halbzeitbilanz gezogen, denn die Politiker gaben beiden grünes Licht, das auf zwei Jahre angelegte Projekt auch 2023 fortzuführen.