Veranstaltungen in Düsseldorf : Heyestraße feiert ein Nachbarschaftsfest

Düsseldorf Die Veranstaltung ist ein erstes Resultat des Zentrenmanagements für den Süden von Gerresheim. Am Samstag wird es viele Aktionen in und vor den Geschäften, Restaurants und der evangelischen Kirche geben.

Auf der Heyestraße im Süden von Gerresheim wird am Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ein buntes Veranstaltungsprogramm für Familien mit vielen Aktionen, Workshops, Kulinarischem, Führungen und Live-Musik stattfinden. In den vom Zentrenmanagement Heyestraße-Süd in den vergangenen Monaten organisierten Netzwerktreffen entstand die Idee, gemeinsam einen Aktionstag im Oktober zu planen. Auf diese Weise soll die Identifikation mit dem Standort gesteigert, die Heyestraße-Süd nach außen präsentiert und ein neues „Wir-Gefühl“ geschaffen werden.

„Dass diese Idee so schnell in die Tat umgesetzt wird, ist einer großen Beteiligung durch die zahlreichen engagierten Geschäftsleute, Vertreter von Vereinen und der Kirchengemeinde sowie Anwohnern aus Gerresheim-Süd zu verdanken“, sagt Beigeordnete Cornelia Zuschke.

So werden am Samstag bei der Veranstaltung „Heyestraße-Süd in Aktion“ in den Geschäften, Einrichtungen und Vorplätzen viele Aktivitäten zum Mitmachen, Zusehen und Zuhören angeboten. Auch wird es einen Hof-Flohmarkt geben und die Nachbarschaftsinitiative „Heyheye“ stellt sich mit einer Aktion vor. Kulinarisches wird es von den Cafés und Restaurants mit speziellen Angeboten für diesen Tag geben.