Historie in Düsseldorf : Wo einst die Glasbläser schwammen

Düsseldorf Die städtische Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Heyebad in Gerresheim feiert 40-jähriges Bestehen. Bis Ende der 1970er Jahre wurde das Gelände noch als Badeanstalt genutzt.

Die städtische Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Heyebad ist in Gerresheim eine Institution, die viele Kinder und Jugendliche in den vergangenen vier Jahrzehnten besucht haben. Mit einem großen Jubiläumsfest wird am Samstag, 7. Mai, ab 14 Uhr das 40-jährige Bestehen der Einrichtung an der Torfbruchstraße 350 gefeiert. Alle Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern, ehemalige Besucherinnen und Besucher, die Nachbarschaft, Kolleginnen und Kollegen sowie Interessierten sind herzlich willkommen.