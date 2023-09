Zufluchtsort für junge Frauen in Düsseldorf Herzogin Meghan schnippelt Gemüse im Trebe-Café

Herzogin Meghan war am Dienstagabend vergangener Woche in Düsseldorf gelandet. Zu Besuch im Trebe-Café war sie am darauffolgenden Mittwoch. Prinz Harry war zu dieser Zeit schon drei Tage vor Ort, er ist der Initiator der Invictus Games. Das Sportevent findet nächstmalig im Februar 2025 in Kanada statt.