Herrengesellschaft im Düsseldorfer Uerige

Der Herrengesellschaft im Uerige gehören nur noch neun Mitglieder an. Der Vorsitzende Wilhelm Pruß ist 92 Jahre alt.

(tino) Sie sind meinungsstark, an allem interessiert, eloquent, lebenslustig, intelligent und sie sind nur noch wenige. „1930, als die Klandiesen gegründet wurden, waren es 48 Mitglieder“, erzählt Hans Miebach. Im Laufe der Zeit waren sogar schon mal mehr als 50 Namen gleichzeitig in der Klandiesen-Mitgliederliste. Miebach ist aktuell Schriftführer der inzwischen nur noch neun Mann starken „Herrengesellschaft im Uerige“. Jeden zweiten Dienstag treffen sich die älteren Herren, um zu quatschen, meckern, schimpfen, politisieren, philosophieren, irgendwie im Bewusstsein, nichts ändern zu können, die Welt zu retten. Der „Boss“ der Truppe, „Sch...Schäff“ genannt, ist der 93-Jährige Wilhelm Pruß.

Er ist das Paradebeispiel eines „Klandiesen“, denn er ist tolerant, weltgewandt, humorvoll, plaudert und frotzelt gerne, hat Ausstrahlung, nimmt sich und das Leben nicht zu ernst und ist gebildet. Doch auch der „Sch...Schäff“, der inzwischen fünf Jahrzehnte der Herrengesellschaft angehört, weiß nicht, woher der Name Klandiesen kommt. „Wir wissen es nicht, auch nicht, was es bedeuten soll. Vielleicht kommt es aus dem Holländischen von Klanten, was soviel bedeutet wie Kunde, Klient“, sagt Pruß. „Es kann auch sein, dass es soviel heißt wie ‚dummer Junge‘. Wir sind nämlich immer noch zu Dumme-Jungen-Streichen aufgelegt.“

Die zu den Herren gehörigen Damen werden nicht vergessen, regelmäßig werden gemeinsame Ausflüge in Düsseldorf sowie die nähere und auch fernere Umgebung gemacht. An den Abenden im Uerige bleiben die Männer unter sich. Ähnlichkeiten zu den Düsseldorfer Jonges sind unübersehbar. „Unbestätigten Gerüchten zufolge sind die Klandiesen der Ursprung der Jonges“, so Pruß. Möglich wäre es, denn die Jonges fanden sich 1932 zusammen. Damit am ältesten noch existierenden Stammtisch weiterhin die hohe Kunst des wortgewandten, oft humoresken Austauschs gepflegt werden kann, sind die Klandiesen an neuen Gesichtern und neuen Geschichten interessiert. Die nächsten Herrenabende sind auf den 23. Oktober, 6. und 20. November jeweils ab 18 Uhr terminiert.