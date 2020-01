Düsseldorfer braucht Hilfe : Herr Iking hofft noch immer

Ein Einbrauschrank, einige gebrauchte Möbel, mehr ist nicht mehr da: Hans-Dieter Iking in seiner Wohnung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Hans-Dieter Iking war Geschäftsmann. Dann zerstörte eine schwere Krebserkrankung seine Gesundheit und seine Finanzen. Und ein Bekannter stahl seine Möbel. Nun hofft er auf Spenden.

Er kämpft schon so lange gegen seine Krankheit, dass er darüber ganz offen, fast emotionslos sprechen kann. „Ja, ich habe eine Überlebenschance“, sagt Hans-Dieter Iking. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

2014 hat der heute 63-Jährige die Krebs-Diagnose erhalten. Er muss sich mehreren Chemotherapien unterziehen – mit gravierenden Nebenwirkungen zwar, aber zunächst mit Erfolg. So schien es. Anfang 2018 galt er als weitgehend geheilt. Doch dann stellen die Ärzte fest: Der Krebs ist zurück. Und er ist aggressiver als zuvor.

In einer Not-Operation wurde der Lymphknoten-Krebs entfernt. Nur der schnelle Eingriff rettete Iking das Leben. Wieder folgten wochenlange Krankenhausaufenthalte, Bluttransfusionen und Bestrahlungen. Die Behandlung dauert immer noch an, er muss zu Kontrollen. Die Nebenwirkungen der Medikamente machen ihm schwer zu schaffen. Mager sei er geworden, sagt er selbst. Er fühle sich müde, schlapp und energielos. Man sieht es ihm auf den ersten Blick zwar nicht an, „aber das täuscht“, sagt Iking. Vieles vertrage er nicht, die Nächte seien schlimm, er schlafe eigentlich nie durch.