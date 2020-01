50. Jubiläum des Düsseldorfer Schauspielhauses : Umjubelte Rede von Heribert Prantl im Schauspielhaus

Düsseldorf Die Festrede zum 50. Jubiläum hielt der Autor und langjährige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl.

Im Großen Haus gab es am Sonntag für seine Rede stehendem Applaus. Der politische Autor und langjährige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung erinnerte an den Widerstand der Weißen Rose gegen das Hitler-Regime, analysierte den Aufruhr der 68er und betonte die Power von Fridays-for-Future-Protesten weltweit und der Sardinen-Bewegung in Italien. Zeiten des Ungehorsams seien stets kurz gewesen in Deutschland, erklärte Prantl und forderte auf zu Mut gegen Apathie und Gleichgültigkeit. »Die Demokratie lebt vom kleinen Widerstand. Mit diesem Schlusspunkt endete das zweiwöchige Festprogramm. Neben rund 8000 Gästen beim Tag der Offenen Tür erlebten 8000 weitere Zuschauer an elf Tagen die mehr als 30 Veranstaltungen am Gustaf-Gründgens-Platz. Teilweise kostete der Eintritt zu den Vorstellungen nur zwei Euro, um auch ein theaterfernes Publikum anzulocken.„Die Düsseldorfer haben ihr Schauspielhaus eingenommen“, sagte Generalintendant Wilfried Schulz und blickt auf den nächsten Höhepunkt der laufenden Spielzeit: Das Festival Theater der Welt vom 14. bis 31. Mai lädt mehr als 400 Künstler von allen fünf Kontinenten in die Stadt ein. Wilfried Schulz: „Eine Geste, die zeigt, dass wir offen und neugierig in die Welt schauen.“