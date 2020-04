Kostenpflichtiger Inhalt: Hercules Bäckerei in Derendorf : Düsseldorfs einzige Bio-Bäckerei

Bio-Bäcker Johannes Dackweiler wuchs auf einem Demeter-Hof in Baden-Württemberg auf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In seiner Hercules-Bäckerei in Derendorf bietet Johannes Dackweiler ausschließlich Bio-Backwaren an, die ohne chemische Zusätze oder industrielle Fertigmischungen hergestellt werden.