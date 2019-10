Premiere am Tonhallenufer : Das erwartet Besucher auf der Düsseldorfer Herbstkirmes

Düsseldorf Am Donnerstag startet die Herbstkirmes in Düsseldorf. Der Schaustellerverband hat Details zur Premiere genannt. Wir geben einen Überblick zu Fahrgeschäften, Gastronomie und dem Feuerwerk.

Düsseldorf wird in diesem Jahr um ein Volksfest reicher: Zum ersten Mal veranstalten Schausteller eine Herbstkirmes. 2018 gab es dazu schon einmal Pläne – nun ist es soweit. Es solle ein Familienfest werden, sagt der Schausteller-Vorsitzende Oliver Wilmering, der am Dienstag vor Ort Details nannte. Man hoffe auf gutes Wetter, damit sich die Veranstaltung etabliere.

Highlights Zum Start gibt es eine Happy Hour: Am Kirmesdonnerstag von 15 bis 17 Uhr bekommt man zu jedem Fahrgeschäft-Chip einen zweiten gratis, an Buden gibt es zehn Prozent Rabatt. Eröffnet wird die Kirmes offiziell um 18 Uhr von Bürgermeister Friedrich Conzen unter dem Riesenrad. Neben dem Riesenrad findet am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit (ca. 21 Uhr) eine Multimedia-Show mit Feuerwerk statt.

Feuerwerk Statt eines klassischen Höhenfeuerwerks habe man einmal etwas Neues ausprobieren wollen, sagt Schaustellerverbands-Vorsitzender Oliver Wilmering. Am Freitagabend findet auf einem Platz neben dem Riesenrad eine Multimedia-Show statt. Die Feuerwerker Ralph Prinz und Danny Seck kombinieren traditionelle Pyrotechnik mit Flammenwerfern, Laserstrahlen und Musik. Es werden auch Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen; hauptsächlich spielt sich die Show aber in Bodennähe ab. Sie soll trotzdem gut zu sehen sein; ab dem Fortuna-Büdchen, auf der Rampe zum Kai und selbst vom Mäuerchen am Joseph-Beuys-Ufer oder der Brücke aus soll man gute Sicht haben. Zum Einsatz kommen unter anderem Flammenwerfer, die erst seit einem dreiviertel Jahr auf dem Markt sein sollen. Mit ihren beweglichen Köpfen können sie sowohl lange Flammen als auch Feuerbälle abgeben. Die Laser erzeugen Raumeffekte im Rauch der Explosionen. „Das müsste schon fett werden“, sagt Pyrotechniker Ralph Prinz.