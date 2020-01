Albert-Einstein-Gymnasium in Düsseldorf : Herbert Reul spricht mit jüdischen Schülern

Düsseldorf Der NRW-Innenminister wollte wissen, wie sicher sich die Albert-Einstein-Gymnasiasten fühlen. Er unterhielt sich mit den Schülern der jüdischen Schule in Düsseldorf

Schulen fallen eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich seines Ministeriums. Doch als Chef der Polizeibehörde obliegt Landesinnenminister Herbert Reul der Schutz aller Einrichtungen jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – und damit auch des Düsseldorfer Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG). Vor dem Hintergrund eines steigenden Antisemitismus an Schulen und in Teilen der Gesellschaft war Reul am Dienstag im Rather Gymnasium zu Gast, um mit den Schülern in Kontakt zu kommen. Denn das AEG ist in seiner Form als staatlich anerkannte weiterführende Ersatzschule unter Trägerschaft der Jüdischen Gemeinde einzigartig in NRW.