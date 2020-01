Liga Wohlfahrt Düsseldorf : Henric Peeters ist Sprecher der „Liga Wohlfahrt“

Düsseldorf Henric Peeters vom Caritasverband übernimmt von Marion Warden den Sprecherposten der Liga Wohlfahrt. Für 2020 gibt es zahlreiche soziale Projekte.

(tino) Awo-Geschäftsführerin Marion Warden hat die „Eule“ – ein Symbol für weise Entscheidungen – an den Vorsitzenden des Caritasverbands Düsseldorf, Henric Peeters, weitergegeben. Sie steht für die Stabübergabe an den neuen Sprecher der „Liga Wohlfahrt“ – den freiwilligen Zusammenschluss von sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege. Dazu gehören die Arbeiterwohlfahrt (Awo), die Caritas, der Paritätische, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie und die Jüdische Gemeinde.

Der jährlich wechselnde Sprecher vertritt die abgestimmten Positionen der sechs Verbände. Der Sprecher wird nicht gewählt, sondern alphabetisch bestimmt. Nach A wie Awo ist als nächstes nun die Caritas an der Reihe. „Ich nehme die Aufgabe mit Freude und Ehrfurcht an“, so der neue Sprecher Peeters. „Ich weiß, dass es Arbeit ist und Zeit in Anspruch nimmt.“

Zur Aufgabe der „Liga“ gehört es, Anwalt der Schwachen und Benachteiligten zu sein und in Politik und Gesellschaft den Blick für das Soziale zu schärfen. „Dabei sind die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege elementarer Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge in der Landeshauptstadt“, konstatiert Peeters. „Anders als gewerbliche Anbieter arbeiten wir nicht mit Gewinnerzielungsabsicht. Wir haben das Kostendeckungsprinzip.“ In den Einrichtungen der Träger wie in den Beratungsdiensten (etwa Schuldnerberatung), Kitas sowie Alten- und Krankenpflege sind rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die soziale Arbeit der „Liga“-Mitglieder wird zudem von mehr als 7500 ehrenamtlich tätigen Personen unterstützt. „Wir begleiten Menschen ein Leben lang, nicht nur in Notfällen“, betont Peters. „Im Laufe eines Jahres kommen gut ein Drittel der Düsseldorfer mit einem der Träger der Wohlfahrtspflege in Kontakt.“