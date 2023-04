Buch mit Rezepten vorgestellt Konsul schwärmt von Pommes mit Bratensauce und Käse

„Das Buch enthält Zutaten wie den allseits bekannten Ahornsirup (das flüssige Gold Kanadas) und zahlreiche Speisen wie unser Nationalgericht Poutine – bekannt als Pommes mit Bratensauce und Käse – die mich seit meiner Kindheit begleiten“, erzählte der in Québec geborene, perfekt Deutsch sprechende Konsul.

Aufgespürt hat die Rezepte Ina Speck, die lange mit ihrem Partner in Ottawa gelebt hat. Eigentlich ist die Autorin Architektin, die mit Leidenschaft kocht und backt. 2012 hat sie mit ihrem Foodblog „Ina is(s)t“ begonnen, für den sie mit dem ersten Platz beim Food-Blog-Award ausgezeichnet wurde. Und weil Ina Speck inzwischen den Blog und das Fotografieren zu ihrem Hauptberuf gemacht hat und immer gern neue Rezepte austüftelt, verbrachte sie während der Auslandsjahre viel Zeit in kanadischen Supermärkten und Food-Shops. Für das im Christian Verlag erschienene Buch „Kanada – Das Kochbuch“ ist sie – unterstützt von der Initiative Taste of Canada – 2022 nochmals in das zweitgrößte Land der Erde gereist, um kulinarische Protagonisten zu treffen und sich deren beste Rezepte verraten zu lassen.