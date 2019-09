Streit : Hennes-Entlassung schockt Katholiken

Düsseldorf Der beurlaubte Stadtdechant soll auch kein Priester mehr sein. „Mit dieser Entscheidung haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt der kommissarische Stadtdechant Frank Heitkamp.

In Kreisen von St. Lambertus war bekannt, dass die Entscheidung des Bistums bevorsteht. Am Mittwoch überschlugen sich die Ereignisse. Hennes’ Anwalt gab am Nachmittag eine Mitteilung heraus, die das Bistum als Kriegserklärung verstehen musste. Der Jurist machte klar, dass er und sein Mandant davon ausgingen, dass Hennes „keinerlei Vorwürfe sexueller Übergriffigkeit oder sonstige strafrechtlich relevante Vorwürfe zu machen“ seien. Dies habe der Generalvikar „uns gegenüber in einem persönlichen Gespräch heute nochmals ausdrücklich bestätigt“.