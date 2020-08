Henkel-Preis auf der Galopprennbahn : Wie der wichtigste Renntag in Düsseldorf unter Corona-Auflagen lief

Grafenberg Der Henkel-Renntag ist der Höhepunkt des Jahres auf der Düsseldorfer Galopprennbahn – und ein gesellschaftliches Ereignis. Diesmal kamen nur 300 statt 20.000 Zuschauer nach Grafenberg. Auch sonst war vieles anders.

Wer sich vom Wettfieber ergreifen lassen will, muss am Sonntag erstmal nachweisen, dass ihn kein echtes Fieber erwischt hat: Am Eingang der Galopprennbahn wird bei jedem Besucher per Infrarotthermometer die Körpertemperatur gemessen. Wer soweit gekommen ist, hat schon längst bemerkt, dass es kein Henkel-Preis wie in anderen Jahren werden wird. Es gibt sogar noch Parkplätze gleich neben dem Eingang.