Kinder in Düsseldorf Das Regenbogenland muss kämpfen

Letztlich funktioniert das Regenbogenland in seiner jetzigen, ganzheitlichen Form aber eben nur, wenn das Spendeniveau hoch bleibt. „Wir merken natürlich deutlich, dass wir uns alle in einer bewegenden Zeit befinden. Häufig wird auch in Gesprächen mit unseren Unterstützern eine Unsicherheit deutlich, gerade was die wirtschaftliche Situation angeht und wie die Zukunft wohl sein wird“, sagt Geschäftsleiterin Anja Eschweiler. Es seien auch schon einige Mitglieder aufgrunddessen schweren Herzens aus dem Förderverein ausgetreten, weil sie sich einer zu hohen wirtschaftlichen Belastung ausgesetzt fühlten. „Wir hatten aber bisher das große Glück, dass uns auch während dieser bewegenden Zeit viele Wegbegleiter trotzdem unterstützt haben, worüber wir sehr dankbar sind“, erklärt Eschweiler, die einräumt: „Wir schauen dennoch etwas unsicher in die kommende Zeit.“