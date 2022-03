Veranstaltung im K21 : Frühlings-Menü in NRW-Farben für Hendrik Wüst

Frühlings-Menü in NRW-Farben für Hendrik Wüst

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident (CDU) ist am 28. März zu Gast beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post. Sogar die Tischdeko wird auf den Gast abgestimmt sein.

In diesen Tagen führt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Amtsgeschäfte aus der Corona-Isolation in Israel. Er wirkt aber ebenso munter wie optimistisch: Daher wird weiter fest damit geplant, dass er am Montag, 28. März, als Talk-Gast des Ständehaus-Treffs der Rheinischen Post auf der Bühne im K21 sitzt. Er stellt sich dort vor den geladenen Gästen den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler und wird zur aktuellen Corona-Lage und den Regelungen im Land wohl ebenso viel zu sagen haben wie zur mit Spannung erwarteten Landtagswahl im Mai.