Am 15. November : Hema eröffnet Filiale in Düsseldorf

Düsseldorf Die niederländische Kaufhauskette Hema expandiert in Deutschland. Am Freitag eröffnet die 22. Filiale hierzulande - in der Düsseldorfer Altstadt.

Bereits seit 2002 gibt es Filialen von Hema in Deutschland. Da hat es recht lange gedauert, bis auch ein Geschäft in Düsseldorf eröffnet wurde. Wie eine Sprecherin sagte, habe man auf eine Immobilie in einer guten Lage gewartet. Und die hat man jetzt an der Adresse Flinger Straße 32 offenbar gefunden.

Die Düsseldorfer Hema-Filiale liegt damit mitten in der Altstadt. In der Immobilie genau gegenüber (früher Kult) wird derzeit umgebaut, zieht 2020 ein Aldi ein und wahrscheinlich der erste Düsseldorfer Ableger der US-Burgerkette Five Guys. Dabei dürfte es sich um Publikumsmagneten handeln, von denen auch Hema profitieren wird.

Der Hema-Laden in Düsseldorf erstreckt sich mit seinen knapp über 500 Quadratmetern über zwei Etagen - und ist damit eine der größeren Filialen in Deutschland.

Eröffnet wird die Filiale in Düsseldorf am Freitag um 10 Uhr.

(csr)