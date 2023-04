Engagement fürs Miteinander Die Frau fürs Ehrenamt in Düsseldorf

Helma Wassenhoven ist Diplom-Sozialarbeiterin und 1998 erstmals mit bürgerschaftlichem Engagement in Berührung gekommen. Im Rahmen des Unicef-Jahres hat sie damals im Rathaus die Veranstaltungen in Düsseldorf organisiert. Danach übernahm sie immer häufiger Sonderaufgaben im Zusammenhang mit Ehrenamt. Inzwischen arbeitet sie seit Jahren als Leiterin des Büros für Angelegenheiten von Bürger/innen, Bürgerschaftliches Engagement und Veranstaltungen im Büro des Oberbürgermeisters – und spricht in diesem Rahmen über die Situation des Ehrenamts während und nach der Pandemie, über Entwicklungen und Veränderungen sowie anstehende Veranstaltungen.