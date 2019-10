Helge Achenbach : „Ich sitze hier wie der Berg in Kaarst - und die Leute kommen“

„Ich sitze hier wie der Berg in Kaarst - und die Leute kommen“

Der Kunstberater Helge Achenbach blättert in seinem Buch "Selbstzerstörung".

Düsseldorf Bei seinen Deals war Helge Achenbach wie ein „Junkie, der den nächsten Schuss braucht“. Seinen Aufstieg und Fall hat der Kunstberater in einer Autobiografie verarbeitet. Fazit: Trotz allen Tiefs ist der Berater wieder gefragt.

„Helge is back“ - Das ist Helge Achenbachs erster Satz im Gespräch. Stolz schwingt da mit und vielleicht etwas Trotz. Deutschlands einst bekanntester Kunstberater war von allen abgeschrieben worden. Vier Jahre saß Achenbach im Gefängnis. Den Aldi-Erben Berthold Albrecht hatte Achenbach mit fingierten Rechnungen um rund 20 Millionen Euro betrogen. Heute kauft Achenbach selber bei Aldi ein. Bei 2000 Euro im Monat und Ratenzahlungen an Sparkasse und Finanzamt sind Edel-Restaurants nicht mehr möglich.

Achenbach hat seinen Aufstieg in die Welt der Milliardäre, seinen Absturz in den Knast und seine Rückkehr ins Leben in einer Autobiografie verarbeitet. „Selbstzerstörung“ ist sie betitelt (Erscheinungstag 16. Oktober). Das klingt, als ob jemand ganz unten angekommen wäre. Das ist Achenbach aber nicht.