Kunstberater vor zehn Jahren verhaftet Die zwei Leben des Helge Achenbach – „Vermisse manchmal die Freiheit, die man mit Geld hat“

Der 25 Kilometer lange Weg in die Justizvollzugsanstalt Essen dauerte sieben Stunden - es war der Morgen nach dem Sturm „Ela“, auf den Straßen herrschte Verwüstung. „Da hab' ich gedacht: Okay, Helge, das war's. Ich wusste, dass das Leben sich völlig ändern wird“, sagt der heute 72-Jährige im Rückblick über den Tag. „Ich hatte so eine euphorische Stimmung in mir - man kann nicht tiefer stürzen. Klatsch, lag ich am Boden.“