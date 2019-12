Aufzeichnung der Weihnachtsshow in Düsseldorf : Helene Fischer im goldenen Glitzer

Die „Helene Fischer Show“ ist am 25. Dezember 2019 im ZDF zu sehen. (Archivbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Außer Rand und Band oder mit leisen Tönen - Helene Fischer hat in Düsseldorf ihre große TV-Gala aufgezeichnet. Zu sehen ist die „Helene Fischer Show“ erst am ersten Weihnachtstag.

Von Regina Goldlücke

Es ist weit nach Mitternacht, als Helene Fischer sich in der Messehalle 6 mit dem besinnlichen Lied „Allein im Licht“ verabschiedet. Und ein letztes Mal wiegen sich die verzückten Zuschauer im Takt. Über vier Stunden haben sie den Aufzeichnungsmarathon für die „Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtstag unter nie nachlassenden Begeisterungsstürmen begleitet und dabei einen Parforce-Ritt der Schlagerkönigin erlebt.

Schon der Auftakt gerät fulminant. Auf einer Schaukel sitzend schwebt Helene Fischer von der Decke und reißt mit "Achterbahn" sofort alle von den Stühlen. „Nur du und ich und das Lichtermeer" singt sie, steigt herab und zeigt sich in einem golden glitzernden Hauch von Kleid. „Guten Abend Düsseldorf!“, ruft sie, „vielen Dank für den unglaublichen Applaus! Es ist jedes Jahr das gleiche Gefühl, ich freue mich auf den Moment, wenn der Saal sich füllt und es endlich losgeht.“ Es sei so schön, diese Tradition seit neun Jahren zu haben. Noch nie seien bei ihrer Show so viele Künstler auf der Bühne gewesen wie heute, erwähnt sie stolz und kündigt eine Reise in wunderbare Welten an.

Dann geht es Schlag auf Schlag: Ein pralles Programm quer durch die musikalischen Genres, vom Pop zum Musical, vom Schlager zu Heavy Metal. Scheinbar mühelos und mit spielerischer Leichtigkeit reiht sich Helene Fischer überall ein und findet für jeden Gast den richtigen Ton. Auch für die talentierten Kinder, mit denen sie die schönsten Songs aus Disney-Musicals singt. Ihre Vielseitigkeit ist atemberaubend. Eben noch außer Rand und Band, kehrt sie zurück zu leisen Tönen, um gleich wieder voller Power aufzudrehen. Blitzschnell wechseln die bombastischen Kulissen, wenn die Szenen ineinander fließen. Während links außen noch Andreas Gabalier rockt, stellen sich in der Mitte schon die Mädchen der libanesischen Formation Mayyas auf. Als letzte in der Schlange huscht Helene herein und mischt bei dem spektakulären „Tanz der 100.000 Hände“ mit.

Die Revue „Berlin Berlin“ ist eine Hommage an die „Golden Twenties“. Helene tanzend und singend mittendrin. Einzig das Chanson „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ nimmt man ihr nicht ganz ab, dazu fehlt ihr eine Prise Verruchtheit. Hin und wieder lodern in der Show Flammen auf, so dass einem in Bühnennähe ganz warm wird. Auch die schottischen „Crossed Swords Pipers & Drums“ stehen bei Helenes inbrünstigem „Amazing Grace“ im Feuerschein. Oder die Kapuzenmönche „Gregorians“, die ihr Lied „Wenn du lachst“ untermalen. Eine Mönchkutte trägt sie im Musical „Die Päpstin“ auch selbst, um danach als Lichtgestalt im vollen Papst-Ornat zu erscheinen. Und noch ein Musical wird durchstreift, „My Fair Lady“. Thomas Gottschalk (wo ist der gerade eigentlich nicht?) mimt Professor Higgins, Heinz Hönig Vater Doolittle. Ganz nett gemacht. Und wo wir schon bei älteren Stars sind: Richtig abgeräumt beim Publikum haben Howard Carpendale und Roland Kaiser, der mit Helene den Oscar-Hit „Shallow“ sang und das wahrlich nicht schlecht. Nur Stargast Engelbert fiel gegen die deutschen Barden ein wenig ab. Eine Legende, aber gut, dass Helene ihn bei „Please Release Me“ so wacker unterstützt.

Zu den Glanzpunkten der Show zählen Helenes Duette mit Josh Groban („Angel“), Ooonagh („Kulika Jana“), Freya Ridings („Castles“), Ex-Back Street Boy Nick Carter und dem heftig umjubelten Mark Forster. Überraschung beim Auftritt von Michelle Hunziger: Die kann ja singen! „

Komödiantische Einsprengsel gibt die Gastgeberin mit Martina Hill, Ralf Schmitz (16 Tänze in vier Minuten, köstlich) und Bülent Ceylan, der es um 23.45 Uhr sogar noch schafft, den Zuschauern lustige „La Ola“-Wellen abzuringen.