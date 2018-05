Helena Wisbert ist Professorin an der FOM Düsseldorf

Düsseldorf Eine echte Rheinländerin ist zurück in ihrer Heimat - als Professorin an der FOM-Hochschule Düsseldorf. Als Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre kümmert sich Helena Wisbert besonders um Online- und Social-Media-Marketing.

"Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben", sagt die 34-Jährige. Geboren und aufgewachsen ist sie im nahen Neuss, wo sie sich auch ihr ganzes Leben fest verwurzelt gefühlt hat - obwohl sie nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Uni die Region verließ und 2008 zu Volkswagen wechselte. Dort arbeitete sie in Vertrieb und Marketing, ging zwischendurch auch für mehrere Jahre nach Prag zu Skoda. In ihrer VW-Zeit promovierte Wisbert außerdem, hielt regelmäßig Vorlesungen an der TU Braunschweig. "Aber ich habe immer Kontakt ins Rheinland gehalten und bin zum Schützenfest auch immer zurückgekommen."