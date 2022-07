Heiße Tage im Juli​: Düsseldorf ächzt unter der Hitze​

Düsseldorf Sogar den eigentlich sonnenverliebten Bewohnern der Landeshauptstadt war es am Dienstag offenbar zu warm, um sich draußen aufzuhalten – zumindest vielen! Ein Streifzug durch eine Stadt bei fast 40 Grad.

Wenn der Sommer so heiß ist, dass du keine Sommer-Sachen mehr machen magst: Dann ist er wirklich heiß. Bei Temperaturen nahe an der 40-Grad-Marke war es am Dienstag vielerorts regelrecht leer, wo die Düsseldorfer sonst bei warmem Wetter hinströmen.