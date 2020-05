Heiraten trotz Corona : Paare geben sich Ja-Wort im Autokino Düsseldorf

Düsseldorf Im Düsseldorfer Autokino ist viel los: Erst wurden zu Ostern Gottesdienste gefeiert, dann gab es Konzerte und Kino. Nun werden sogar Trauungen zelebriert. Denn hier kann trotz der Corona-Kontaktverbote die Familie dabei sein, wenn auch nur im Auto.

Die aktuellen Einschränkungen durch das Coronavirus erforderten kreative Lösungen in allen Lebensbereichen, erklärte das Stadtoberhaupt. Im Autokino auf dem Parkplatz der Messe wurden in den vergangenen Wochen bereits Gottesdienste, Konzerte und Filmvorführungen veranstaltet. Es wird von der städtischen Veranstaltungsagentur vermarktet.

Das Paar, das Geisel trauen wird, will sich rot-weiß gekleidet das Ja-Wort geben. Das sind die Farben des Düsseldorfer Fußballclubs Fortuna. Der Traditionsverein feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Die anderen Paare werden von einem Standesbeamten verheiratet.

Boom der Autokinos

Autokinos waren bis zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland rar gesät: Insgesamt gab es deutschlandweit nur fünf Autokinos, die das gesamte Jahr offen waren, 15 bis 20 weitere in Saisonbetrieb. Doch seit Kinobesuche und andere Kulturveranstaltungen flachfallen, erlebt das Kino im Kleinwagen ein Comeback.

Das bestätigt die Bundesnetzagentur in Bonn: Bundesweit gebe es so viele Anträge auf die Erteilung von Funkfrequenzen für die Tonübertragung in Autokinos wie nie zuvor. Seit dem 1. März 2020 hat die Bundesnetzagentur in 43 Fällen Frequenzen für den Betrieb von Autokinos zugeteilt. Einen Autokinoboom gibt es mit 26 Zuteilungen in Nordrhein-Westfalen. Weitere knapp 80 Anträge auf Frequenzzuteilung für Autokinos liegen derzeit vor und werden zügig bearbeitet, teilt die Bundesnetzagentur mit.