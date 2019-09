Kostenpflichtiger Inhalt: Hochzeit am 9.9.2019 : Diese Düsseldorfer Paare sagten „Ja“ zur Schnapszahl

Foto: Helene Pawlitzki 4 Bilder Diese Paare heirateten am 9.9.2019 in Düsseldorf.

Düsseldorf Der 9. September ist eins der beliebtesten Hochzeits-Daten in diesem Jahr. In Düsseldorf gaben sich 15 Paare im Standesamt an der Inselstraße das Ja-Wort. Wir waren bei vier Sektempfängen im Hofgarten dabei.