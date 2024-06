Heinrichstraße in Düsseldorf 150 neue Wohnungen statt Flüchtlingsheim am Zoopark

Östlich des Zooparks, an der Hauptverkehrsader Heinrichstraße, wird erneut ein großes Wohnprojekt entwickelt: In dem achtgeschossigen Büroklotz an der Ecke Grunerstraße sollen bis zum Jahr 2028 insgesamt 150 Wohnungen entstehen. Das gab der Hamburger Immobilienentwickler ECE bekannt, der das leer stehende Gebäude gerade gekauft hat. Vorbesitzer war der Kölner Entwickler Lang & Cie. Rhein-Ruhr.