Heinrich-Heine-Universität : Studienstart für 4000 „Erstis“

Düsseldorf Den ersten Tag seines Studiums vergisst man nicht. So wird es sicher auch den 4000 „Erstis“ ergehen, die gestern an der Uni von Rektorin Anja Steinbeck begrüßt und willkommen geheißen wurden. „Es beginnt ein großartiger und wichtiger Lebensabschnitt für Sie!

Neben dem Fachwissen, das Sie hier erlernen, geht es an einer Universität auch darum, das mündige ,Denken’ zu schulen“, sagte sie. Steinbeck lobte das politische Engagement junger Menschen, etwa die „Fridays for Future“-Bewegung, die „den Namensgeber unserer Universität mit Stolz erfüllen würde“. Den größten Zulauf verzeichnen in diesem Jahr die Studiengänge Medizin (386), Rechswissenschaft (346) und Biologie (334), vor allem für Jura haben sich deutlich mehr Studierende als 2018 entschieden. Die Zahl der „Erstis“ ist leicht gestiegen. semi/RP-Foto: Bauer