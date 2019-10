Hochschulen in Düsseldorf : Ist Anja Steinbeck die beste Hochschulmanagerin des Landes?

Düsseldorf Für die Rektorin der Düsseldorfer Universität ist es bereits die zweite Nominierung. Gelobt wird unter anderem ihr Engagement im Zuge der „Bürgeruniversität“.

Die Düsseldorfer Rektorin fördert die Universität nicht nur in Forschung und Lehre. „Anja Steinbeck nimmt es sehr ernst, die Universität als Teil der Stadt zu sehen und im Sinne der Third Mission den Wissenstransfer von der Uni in die Stadt und ebenso Impulse aus der Stadt in die Uni zu tragen“, lobt die Jury.